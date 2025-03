Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mehrere Verstöße eines Autofahrers bei Verkehrskontrolle festgestellt.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (27.03.2025) führte ein Team der Salzufler Wache eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Straße "Am Zubringer" durch. Gegen 2.15 Uhr stoppten die Beamten einen 49-jährigen Autofahrer aus Nürnberg. Sein Mercedes S 350 hatte keine gültige Zulassung. Aus dem Fahrzeug konnte ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Da der Autofahrer nicht mit einer Durchsuchung seines Wagens einverstanden war, wurde eine Anordnung der Staatsanwaltschaft dafür eingeholt. Im Mercedes fanden die Einsatzkräfte eine Tüte mit augenscheinlich Betäubungsmitteln, einer PTB-Waffe und einer Präzisionsschleuder, die nach dem Waffengesetz verboten ist. Sie stellten zusätzlich die Kennzeichen des Autos sicher und untersagten dem 49-Jährigen die Weiterfahrt. Da der Verdacht bestand, dass der Nürnberger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell