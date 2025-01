POL-DN: Radfahrer angefahren - Polizei sucht nach dunkelblauem Pkw

Nörvenich (ots) - Am Dienstagvormittag (28.01.2025) kam es in der Oberstraße zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Der 37-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen nahm das Feuer gegen 10:38 Uhr seinen Ursprung im Keller des Gebäudes. Der Bewohner gab an, am Vorabend Altpapier in den ...

