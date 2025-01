Polizei Düren

POL-DN: Kellerbrand in Einfamilienhaus - Bewohner leicht verletzt

Nörvenich (ots)

Am Dienstagvormittag (28.01.2025) kam es in der Oberstraße zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Der 37-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen nahm das Feuer gegen 10:38 Uhr seinen Ursprung im Keller des Gebäudes. Der Bewohner gab an, am Vorabend Altpapier in den Keller geräumt und es neben einem Sicherungskasten abgelegt zu haben. Zur Brandzeit wurde er durch das Klopfen eines Nachbarn geweckt und bemerkte die Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr Nörvenich war mit mehreren Löschgruppen im Einsatz. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell