POL-DN: Polizei warnt vor professionellem Anlagebetrug - Hohe Verluste für Betroffene

Kreis Düren (ots) - Dreimal schlugen Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag (23.01.2025) und Montag (27.01.2025) im Kreis Düren zu. In Hürtgenwald, Merzenich und Jülich waren sie erfolgreich. Ein Einfamilienhaus in der Steinbachstraße war das Ziel in Hürtgenwald. Hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 12:00 Uhr am Samstag und 15:40 Uhr am Montag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. ...

mehr