Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche im Kreis Düren

Kreis Düren (ots)

Dreimal schlugen Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag (23.01.2025) und Montag (27.01.2025) im Kreis Düren zu. In Hürtgenwald, Merzenich und Jülich waren sie erfolgreich.

Ein Einfamilienhaus in der Steinbachstraße war das Ziel in Hürtgenwald. Hier verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 12:00 Uhr am Samstag und 15:40 Uhr am Montag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Über eine Tür im rückwärtigen Bereich gelangten sie in das Haus und durchwühlten Schränke und Schubladen in allen Zimmern. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Im Merzenich nutzten die Einbrecher die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Buirer Straße. Zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr am Montag stiegen die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein. Sie durchwühlten im Obergeschoss des Hauses mehrere Schränke, gelangten so in den Besitz von Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

In der Kleine Rurstraße in Jülich nutzten sie Montag ein noch kürzeres Zeitfenster. Die Tatzeit kann hier auf den Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 14:55 Uhr eingegrenzt werden. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter zunächst in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, anschließend öffneten sie gewaltsam die Wohnungseingangstür. Auch hier durchwühlten sie in allen Räumen Schränke. Ob sie in den Besitz von Tatbeute gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum an den Örtlichkeiten etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell