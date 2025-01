POL-DN: Schockanruf - Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Düren (ots) - An der Einmündung Altenteich/ Stürtzstraße wurde am Sonntag (26.01.2025) eine 60-jährige Fußgängerin angefahren. Ein Autofahrer aus Düren hatte die Frau beim Abbiegen nicht wahrgenommen. Der 59-Jährige wartete gegen 12:25 Uhr bei Rotlicht an der Ampel in der Straße Altenteich. Bei Grünlicht bog der Mann aus Düren nach rechts auf die Stützstraße ab. Zur selben Zeit überquerte eine 60-jährige Dürenerin die Stürtzstraße aus Richtung ...

