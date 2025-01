Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin angefahren

Düren (ots)

An der Einmündung Altenteich/ Stürtzstraße wurde am Sonntag (26.01.2025) eine 60-jährige Fußgängerin angefahren. Ein Autofahrer aus Düren hatte die Frau beim Abbiegen nicht wahrgenommen.

Der 59-Jährige wartete gegen 12:25 Uhr bei Rotlicht an der Ampel in der Straße Altenteich. Bei Grünlicht bog der Mann aus Düren nach rechts auf die Stützstraße ab. Zur selben Zeit überquerte eine 60-jährige Dürenerin die Stürtzstraße aus Richtung Holzbendenpark kommend in Richtung Altenteich. Beim Abbiegen kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Der 59-Jährige gab an, die Frau nicht wahrgenommen zu haben.

Die 60-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell