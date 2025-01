POL-DN: Raub auf dem Schulhof - Zeugen gesucht

Düren (ots) - Auf der Nideggener Straße wurde am Samstagnachmittag (25.01.2025) eine 27-jähriger Radfahrerin angefahren. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher. Die Frau aus Düren befuhr gegen 15:05 Uhr den Geh- und Radweg der Nideggener Straße, aus Richtung Oberstraße kommend, in Fahrtrichtung Europaplatz. Als sie sich in Höhe der Hausnummer 14 befand, fuhr ein Pkw aus einer Grundstückseinfahrt. Die ...

mehr