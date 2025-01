Polizei Düren

POL-DN: Spielhalle überfallen- Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht zum Dienstag (28.01.2025) wurde eine Spielhalle in der Gutenbergstraße überfallen. Gegen 01:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter durch den Haupteingang das Casino und forderte Bargeld von einem Mitarbeiter, der sich zu dieser Zeit in der Spielhalle aufhielt.

Der maskierte Täter hielt eine Hand in seiner Jackentasche in Richtung des Mitarbeiters, wodurch der Eindruck entstand, dass er eine Waffe bei sich führte. Der Angestellte übergab dem Mann daraufhin eine noch unbekannte Menge Bargeld. Anschließend verließ der Täter das Gebäude zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,75 m bis 1,80 m groß - schlanke Statur - circa 30 bis 35 Jahre - weiße Sturmhaube - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell