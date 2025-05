POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots) - Tragischer Unfall auf einer Baustelle - zweite Pressemitteilung - ergänzende Hinweise zum Unfallhergang Bezug zur Pressemitteilung vom 21.05.2025, 10:46 Uhr Am Dienstagmittag kam es in Horb am Neckar zu einem Arbeitsunfall, bei welchem drei Bauarbeiter in einer Personen-Transportgondel aus ...

mehr