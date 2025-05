POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim:

Neuenbürg (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Marktstraße eingedrungen. Zielrichtung war offenbar das in mehreren Automaten vermutete Bargeld und Rauchgut. Nach derzeitigem Sachstand brachen die Täter zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr am Folgetag zunächst eine Tür im rückwärtigen Bereich des Anwesens, in der Mühlstraße, ...

