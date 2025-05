POL-STD: Fünf zum Teil lebensgefährlich verletzte Fahrzeuginsassen bei Unfall in Drochtersen

Stade (ots) - 1. Baugeräte von Baustelle Sportplatz Ahlerstedt-Ottendorf entwendet Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag den Sportplatz in der Hauptstraße in Ahlerstedt-Ottendorf betreten und versucht einen Kühlanhänger aufzubrechen, was aber nicht gelungen war. Danach haben sie u. a. von einem ...

mehr