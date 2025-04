Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bischheim - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Bischheim (ots)

Am Montag, 07.04.2025 gegen 16:20 Uhr befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin die L386 von Kirchheimbolanden kommend in Richtung Rittersheim. In Höhe der Einfahrt Bischheim/Hauptstraße hält die 64-jährige ihr Fahrzeug aufgrund des Begegnungsverkehrs an, um anschließend in die Hauptstraße einzubiegen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fährt eine 34-jährige Fahrzeugführerin auf das abbiegende Fahrzeug von hinten auf. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.

Eine Unfallbeteiligte wird durch den Aufprall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme wurde die L386 in Höhe Bischheim für einen Zeitraum von 30 Minuten vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell