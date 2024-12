Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fußgänger bei Unfall auf dem Kreisverkehr Radolfzeller Straße/Ekkehardstraße verletzt (29.11.2024)

Singen (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr Radolfzeller Straße/Ekkehardstraße am Freitagabend verletzt worden. Ein 60-Jähriger überquerte die Fahrbahn von der Tankstelle kommend zu Fuß in Richtung Ekkehardstraße wobei er einen bevorrechtigten BMW eines 23 Jahre alten Mannes übersah. In der Folge prallte der 60-Jährige gegen die Frontstoßstange des Wagens und anschließend mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell