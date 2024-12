Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Braunenberger Straße - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (29.11.2024)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Braunenberger Straße zwischen Nenzingen und Windegg ein Unfall ereignet. Ein 21-Jähriger missachtete das Fahrverbotsschild mit dem Zusatzschild "Kein Winterdienst" und fuhr verbotswidrig in Richtung Windegg. Kurz vor der Ortschaft geriet er in einer Rechtskurve aufgrund Straßenglätte ins Rutschen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Mitsubishi Space Star einer 41-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die beiden Fahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro. Die Straßenmeisterei kümmerte sich anschließend um das Abstreuen der vereisten Straße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell