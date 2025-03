Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Festnahme eines 28-jährigen Tatverdächtigen nach E-Scooter Diebstahl

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Tatverdächtiger einen E-Scooter erbeutet haben soll, wurde er nach einer kurzen Flucht durch zivile Kräfte der Polizei festgenommen.

Am Mittwoch (12.3.) gegen 15.30 Uhr entwendete der 28-Jährige in der Grafenstraße nach derzeitigen Erkenntnissen einen E-Scooter. Gewaltsam soll er das Schloss am Scooter mithilfe von Werkzeug geöffnet haben. Hierbei konnte er durch zivile Kräfte beobachtet werden, die sich ihm gegenüber als Polizisten zu erkennen gaben. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige die Flucht und konnte nach einer kurzen Verfolgung durch die Beamtinnen und Beamten festgenommen werden. Das genutzte Werkzeug des 28-Jährigen wurde sichergestellt und er wurde auf die Polizeiwache mitgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell