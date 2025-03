Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streifen nehmen zwei Tatverdächtige nach Farbschmierereien fest

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis eines Anwohners haben Polizeistreifen am frühen Donnerstagmorgen (13.3.) zwei 20 Jahre alte Heranwachsende im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Sie müssen sich jetzt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Graffiti in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 2 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete mehrere schwarz gekleidete Männer, die die Mauer eines Jugendzentrums in der Pankratiusstraße mit Farbe besprühten. Als die Schmierfinken bemerkten, dass sie erwischt wurden, rannten sie in Richtung Ruthstraße davon. Sofort herbeigeeilte Streifen des 1. und 2. Polizeireviers konnten zwei Fliehende im Bereich der Schlossgartenstraße stellen und verhaften. Die beiden 20-Jährigen, die im Landkreis Mainz-Bingen gemeldet sind, kamen für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache. Ob es weitere Tatbeteiligte gab, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht abschließend fest. Die Polizeikräfte erstatteten Strafanzeige.

