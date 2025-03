Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Büttelborn: Geschwindigkeit und Gurtpflicht

Wachpolizei führt Verkehrskontrollen durch

Darmstadt (ots)

Streifen der Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Dienstag (11.3.) mehrere Kontrollen in und um Darmstadt sowie bei Büttelborn durch.

Zwischen 8 Uhr und 9 Uhr sowie 14.45 Uhr und 16.15 Uhr lag der Fokus der Polizeikräfte an der Anschlussstelle Büttelborn an der Autobahn 67 sowie in der Nieder-Ramstädter Straße auf Höhe des Böllenfalltorparkplatzes auf der Einhaltung der Gurtpflicht. Insgesamt 17 Verstöße registrierten und ahndeten die Streifen. Unter anderem waren bei einer Überprüfung bei Büttelborn zwei Kinder im Fahrzeug nicht richtig gesichert, was ein entsprechendes Verfahren mit empfindlichem Bußgeld nach sich zieht.

Bei einer Geschwindigkeitsüberprüfung im Baustellenbereich auf der Autobahn 67 bei Darmstadt waren von rund 5.500 gemessenen Fahrzeugen zwischen 15.30 Uhr und 19.15 Uhr insgesamt fast 900 Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs. Ein unrühmlicher Spitzenreiter fuhr mit 146 km/h bei erlaubten 80 km/h durch die Messstelle. Hier wird ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro fällig. Zudem drohen zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

