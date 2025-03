Heppenheim (ots) - Heppenheim: Am Montag (10.03) zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen Ford Focus C-Max, der auf dem Bauhaus Parkplatz in der Tiergartenstraße geparkt war. Der Sachschaden, an der rechten Seite der Heckstoßstange, beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher ...

