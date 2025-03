Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf dem Parkplatz Bauhaus. Polizei Heppenheim sucht Zeugen.

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Montag (10.03) zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen Ford Focus C-Max, der auf dem Bauhaus Parkplatz in der Tiergartenstraße geparkt war. Der Sachschaden, an der rechten Seite der Heckstoßstange, beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

