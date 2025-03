Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 49-Jähriger nach Auseinandersetzung festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in einem Café in der Waldstraße in der Nacht zum Mittwoch (12.3.) haben Polizeikräfte einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen und Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erstattet. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Mann aus Frankfurt gegen Mitternacht mit einem 56-Jährigen zunächst in verbalen Streit. Dieser spitzte sich jedoch so zu, dass der Jüngere seinem Kontrahenten mit einem Holzstock gegen den Kopf schlug, wodurch dieser eine Platzwunde davontrug. Alarmierte Streifen der Polizeistation Rüsselsheim konnten mit Unterstützung eines Diensthundes den Tatverdächtigen noch in dem Café antreffen und festnehmen. Auch das mutmaßliche Tatmittel stellten die Einsatzkräfte vor Ort sicher. Der 56 Jahre alte Verletzte kam in ein Krankenhaus. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Auf der Wache musste der 49-Jährige weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. In dem eingeleiteten Verfahren wird er sich jetzt strafrechtlich verantworten dürfen.

