Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/ Babenhausen: Umfangreiche Verkehrskontrollen

37-Jähriger hat Spuren von Amphetamin und Cannabis im Urin

Dieburg/ Babenhausen (ots)

Am Donnerstag (24.10.) führten mehrere Streifen der Polizeistation Dieburg verstärkte Kontrollen in ihrem Dienstgebiet durch. Hierbei wurde insbesondere der Fokus auf Geschwindigkeitsverstöße und die Fahrbereitschaft der Fahrzeuge für den Winter gelegt. Zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr lag der Schwerpunkt der Kontrollen auf der Geschwindigkeitsüberwachung der Verkehrsteilnehmer. Auf der L3094 überschritten vier Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und mussten eine Strafe zahlen. Negativer Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der mit 121 Km/h die Messstelle passierte. Dieser musste eine Sicherheitsleitung von über 500 Euro entrichten.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes erfolgte eine Standkontrolle in der Darmstädter Straße in Babenhausen. Hier kontrollierten die Einsatzkräfte zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr Fahrzeuge und Insassen, wobei der Fokus unter anderem auf Beleuchtungseinrichtungen lag - passend zur dunklen Jahreszeit. Mehrere Verkehrsteilnehmende erhielten Mängelanzeigen wegen defekter Beleuchtung. Im Rahmen der Kontrollen führten die Beamtinnen und Beamten zudem Drogen- und Atemalkoholtests durch, die in einigen Fällen positiv verliefen. In zwei Fällen mussten Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt werden. Ein 37-jähriger Fahrer wies einen positiven Drogentest auf. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Insgesamt kontrollierten die Streifen 41 Fahrzeuge und 52 Personen.

Solche Kontrollen zielen darauf ab, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und insbesondere bei der nahenden Winterzeit auf eine funktionierende Beleuchtung zu achten. Im Rahmen der "Licht-Test-Wochen" können Sie die Beleuchtung Ihres Fahrzeugs in Ihrer Auto-Werkstatt überprüfen lassen. Die Aktion dauert noch bis zum 31. Oktober an.

Beim "Licht-Test" wird die Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion und auf die richtige Einstellung getestet. "Sehen und gesehen werden - im Straßenverkehr" ist das Motto, Leben zu retten! Dies gilt unabhängig für alle Verkehrsteilnehmer. Eine gute und funktionierende Beleuchtung am Fahrrad sowie helle und reflektierende Kleidung sorgen dafür, dass Radfahrer und Fußgänger gut von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden.

