POL-ERB: Michelstadt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (23.10.) zwischen 08:30 und 10.40 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Transporters oder Lkw die Hauswand des Geschäftshauses "Akzente Parfümerie" in der Braunstraße in Michelstadt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und Angaben seiner Personalien von der Unfallstelle.

Die Beschädigung der Hauswand befindet sich auf einer Höhe von 2,60 Meter an der dortigen Blechverkleidung. Die Schadenhöhe beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang oder zum Kennzeichen des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter 06062/953-0 zu melden.

Berichterstatterin: Depp, PK'in

