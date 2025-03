POL-DA: Groß-Gerau/Büttelborn: Autobahnpolizei stoppt drei Fahrer unter Kokaineinfluss auf der A 67

Darmstadt (ots) - Streifen der Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Dienstag (11.3.) mehrere Kontrollen in und um Darmstadt sowie bei Büttelborn durch. Zwischen 8 Uhr und 9 Uhr sowie 14.45 Uhr und 16.15 Uhr lag der Fokus der Polizeikräfte an der Anschlussstelle Büttelborn an der Autobahn 67 ...

