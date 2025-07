Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Brand auf Balkon

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld-Gerchsheim: Balkonbrand

Am Freitagmorgen, 10 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand in der Schmiedstraße in Gerchsheim. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte ein offenes Feuer auf dem Balkon des Gebäudes festgestellt und schnell gelöscht werden. Möglicherweise hatte Funkenflug, welcher bei Arbeiten auf dem Balkon entstand, das Feuer ausgelöst. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden wird auf circa 100.000 Euro beziffert.

