Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lkrs. Heilbronn - Frontalzusammenstoß mit drei Fahrzeugen und fünf Verletzten

Eppingen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es bei Eppingen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2149. Der 45-jährige Fahrer eines Audi A4 fuhr von Eppingen Richtung Mühlbach und kam nach rechts in den Grünstreifen. Anschließend schleuderte der Audi auf die Gegenspur, wo das Fahrzeug mit einem Hyundai Tucson frontal kollidierte. Ein hinter dem Hyundai fahrender Mercedes konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf. Im Audi wurde der Fahrer leicht verletzt, die Beifahrerin schwer. Beide kamen ins Krankenhaus. Im Hyundai wurden die Fahrerin sowie zwei mitfahrende Kinder, 9 und 11 Jahre, verletzt. Diese wurden in die Kinderklinik eingeliefert. Die Fahrerin kam ebenfalls ins Krankenhaus. Im Mercedes wurde niemand verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 50 000 EUR geschätzt. Die Kreisstraße war während der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt und wurde um 18:15 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell