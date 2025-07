Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lkrs. Heilbronn - 75-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Neckarsulm (ots)

Beim Umstellen einer Metalldrehbank fiel diese um und ein 75-jähriger Mann geriet darunter. Durch einen Stift an der Drehbank wurde sein rechter Arm durchbohrt. Der Verletzte war durchgängig ansprechbar. Die Erstversorgung erfolgte durch die Polizei. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Unfallort war parallel zur B27 in Neckarsulm in der Nähe der ARAL-Tankstelle. Durch die Landung des Hubschraubers auf der Bundesstraße war die Richtungsfahrbahn Heilbronn für 50 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Beim Start des Hubschraubers wurde auch die Gegenfahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell