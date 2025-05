Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlägt mit Flasche zu

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Mann schlug einem 29-Jährigen in der Nacht zu Sonntag, 25.05.2025, mit einer Flasche und mit der Faust gegen den Kopf. Der Täter flüchtete zu Fuß aus einer Bar an der August-Bebel-Straße.

Ein 29-jähriger Bielefelder hielt sich in der Nacht in einer Bar an der August-Bebel-Straße, in Höhe der Friedrich-Verleger-Straße auf. In der Zeit von 04:15 Uhr und 04:25 Uhr schlug ein unbekannter Mann ohne Vorwarnung zunächst mit einer Flasche gegen den Kopf des Bielefelders. Danach schlug der Täter seinem Opfer mit der Faust in das Gesicht. Der 29-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Der unbekannte Täter flüchte anschließend in eine unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: südländisch, 165 bis 175 cm groß, 25 bis 35 Jahre alt, hagere Statur und kurze lockige schwarze Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke mit weißem Innenfutter. Zudem soll er von einer blonden Frau mit einer roten Jacke begleitet worden sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zum beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

