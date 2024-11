Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kripo sucht Zeugen nach Raubdelikt

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem versuchten Raubdelikt in Altenburg nahm am vergangenen Freitag (08.11.2024) die Kriminalpolizei auf. Nach vorliegenden Informationen verschafften sich kurz nach 23:00 Uhr am 08.11.2024 zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Pizzeria in der Robert-Koch-Straße in Altenburg. In der Folge forderten sie, unter Androhung von Gewalt, von den beiden im Restaurant befindlichen Mitarbeitern (m, indisch, 22, 33) die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen die Täter ein Messer bzw. einen pistolenähnlichen Gegenstand vorgezeigt haben. Letzten Endes gelang es den Geschädigten zu flüchten und Hilfe anzufordern. Als die alarmierten Polizeikräfte vor Ort eintrafen, waren die Räuber bereits geflüchtet. Eine eingeleitete Fahndung nach diesen verlief erfolglos. Gestohlen haben die Täter scheinbar nichts. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Beschreibung der Täter: männlich, dunkel gekleidet, maskiert

Die Kripo in Altenburg sucht im Rahmen der Ermittlungen (Bezugsnummer 0290028/2024) nach Zeugen, welche auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen zum Tatzeitpunkt gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

