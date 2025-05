Polizei Bielefeld

POL-BI: Versammlungen in der Bielefelder Innenstadt verlaufen überwiegend störungsfrei

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Am Samstag, 24.05.2025, wurden in der Bielefelder Innenstadt drei Versammlungen durch die Bielefelder Polizei mit verstärkten Kräften begleitet. Dabei unterstützten Hundertschaftskräfte aus NRW. Alle Versammlungen verliefen überwiegend friedlich und störungsfrei. Die Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, sowohl für die Anwohner als auch für die anreisenden Fußballfans zum Public Viewing zum Pokalfinale, wirkten sich nur sehr kurzzeitig aus.

Ab circa 11.00 Uhr registrierte die Polizei Zulauf zu den angezeigten Versammlungen.

Die Teilnehmer der Versammlung unter dem Motto "Anteilnahme für die Opfer vom 18.05.2025 und Remigration" sammelten sich bis 12.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und begaben sich nach zwei Redebeiträgen mit deutlich weniger Teilnehmern als erwartet gegen 13.55 Uhr auf ihren Aufzugsweg. Zu Aufzugsbeginn hielten Einsatzkräfte 15 Personen davon ab, den Aufzug zu stören. Es blieb bei verbalen Auseinandersetzungen. Im Anschluss an den Aufzug wurde die Versammlung nach der Abschlusskundgebung um 14.20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz beendet.

Die Mahnwache unter dem Thema "Gegen Hass uns Hetze in Bielefeld!" startete wie geplant gegen 11.00 Uhr im Bereich des Tatortes des versuchten Tötungsdeliktes vom 18.05.2025 an der Große-Kurfürsten-Straße. Etwa ein Drittel der Teilnehmer schloss sich gegen 12.20 Uhr der dritten Versammlung an. Der Rest verblieb am angezeigten Versammlungsort. Die Mahnwache wurde gegen 14.40 Uhr beendet.

Die dritte Versammlung unter dem Motto "Gegen Faschismus!" begann gegen 11.20 Uhr am Bushaltestellenplatz des Bahnhofsvorplatzes. Versuche von Teilnehmern, sich zu vermummen, wurden von den Einsatzkräften durch sofortige Ansprache und Hinweis auf das Vermummungsverbot unterbunden. Aus der Versammlung heraus erfolgten Ausrufe, die nach erster rechtlicher Bewertung strafrechtlich relevant sein dürften. Es wurden Ermittlungen wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten eingeleitet. Die Versammlung wurde gegen 14.55 Uhr beendet.

In der Henkelstraße wurde gegen 14.20 Uhr aus einer Gruppe heraus Pyrotechnik in Richtung eingesetzter Polizeibeamten und des Aufzugs gezündet. Gegen diese Gruppe setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein. Polizeibeamte und Unbeteiligte wurden nicht verletzt. Zwei Tatverdächtige konnten flüchten. Polizeiliche Maßnahmen zur Identifizierung und Ergreifung wurden eingeleitet. Das Bürgertelefon der Polizei wurde gegen 15.00 Uhr beendet.

Die Polizei ist mit dem weitgehend friedlichen Verlauf der angezeigten Versammlungen zufrieden. Das Konzept der Polizei, ein Aufeinandertreffen gegnerischer Gruppierungen zu verhindern, um einen störungsfreien Verlauf der Versammlungen zu gewährleisten, ging auf.

