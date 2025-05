POL-BI: Polizei Bielefeld bei Versammlungslage am 24.05.2025 mit verstärkten Kräften im Einsatz

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld - Die Polizei Bielefeld setzt sich rund um das Public Viewing zum Pokalfinale am Samstag, 24.05.2025, und die Aufstiegsfeier des DSC Arminia Bielefeld am Sonntag, 25.05.2025, für ein Höchstmaß an Sicherheit in Bielefeld ein. Die Bielefelder Polizei tut alles dafür, Fans und Gästen einen sicheren Aufenthalt zu bieten, damit sie das Public Viewing und eine gelungene Aufstiegsfeier in ...

mehr