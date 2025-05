Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrer misslingt Verfolger abzuschütteln

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- Mittwochabend, 21.05.2025, scheiterte ein PKW-Fahrer, der zuvor offensichtlich Drogen konsumiert hatte, bei einem Fluchtversuch vor einer Polizeistreife.

Einer Streifenwagenbesatzung, die gegen 20:30 Uhr auf der Carl-Severing-Straße in Richtung Osnabrücker Straße fuhr, kam ein Mercedes mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Polizisten wendeten und folgten dem Fahrzeug, dessen Fahrer seine Kombilimousine beschleunigte und nach rechts in die Gottfriedstraße abbog. Der Mercedes-Fahrer reagierte auch nicht, als die Beamten Blaulicht und Sirene einschalteten und setzte die Fahrt mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 90 km/h über die Straßen der Wohnsiedlung, mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, fort. Schließlich gab der Flüchtende in der Bertholdstraße auf und hielt am Fahrbahnrand an.

Bei der folgenden Kontrolle des 24-jährigen Fahrers aus Bielefeld nahmen die Polizisten starken Cannabisgeruch wahr. Auf der Polizeiwache entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

