POL-BI: Falsche Mitarbeiter stehlen Antiquitäten

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Dienstagnachmittag, 20.05.2025, soll ein unbekannter Mann ein Mädchen am Remterweg angesprochen haben. Die Polizei sucht den Mann mit einer Personenbeschreibung. Nach dem aktuellen Kenntnisstand sprach ein unbekannter Mann ein 10-jähriges Mädchen gegen 16:10 Uhr am Remterweg an. Er soll ihr Vapes angeboten haben. Als das Mädchen verneinte und zu ihrem Handy griff, ...

