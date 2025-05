POL-BI: Unbekannter bietet Mädchen Vapes an - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - BAB 2 - Bad Oeynhausen - Autobahnpolizisten sind am Montag, 19.05.2025, am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen auf den Fahrer eines Sattelzugs aufmerksam geworden, der einen anderen Lkw trotz ausgeschildertem Überholverbot auf der A 2 überholte. Den 29-jährigen Fahrer beobachteten die Beamten gegen 09:00 Uhr in Fahrtrichtung Hannover und stoppten ihn an der Anschlussstelle Porta-Westfalica. ...

