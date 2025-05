Polizei Bielefeld

POL-BI: 4. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK "Kurfürst" in Bielefeld

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Mitte - Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Bielefeld vom Sonntag, 18.05.2025, wurde dem Beschuldigten inzwischen der Haftbefehl verkündet.

Nachdem der Beschuldigte am Montagabend festgenommen werden konnte, wurde ihm am Dienstag, 20.05.2025, um 13 Uhr, durch einen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen verkündet. Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Tatverdacht, heimtückisch in Tötungsabsicht auf mindestens vier Personen mittels eines Messers und eines speerähnlichen Gegenstandes eingestochen und dabei erhebliche Stichverletzungen bei den Opfern herbeigeführt zu haben.

Die Ermittlungen zur Motivlage, insbesondere hinsichtlich eines etwaigen islamistischen Hintergrundes der Tat, dauern an.

Link zur PM Polizei Bielefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6036417 Link zur Gemeinsamen PE StA Bielefeld/ Polizei Bielefeld: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6036567 Link zur 2. Gemeinsamen PE: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6036625 Link zur 3. Gemeinsamen PE: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6037898

Medienanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Bielefeld zu richten.

