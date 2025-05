POL-BI: 3. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK "Kurfürst" in Bielefeld

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag, 16.05.2025, in zwei Gebäude am Paracelsusweg ein und nahmen zwei Laptops und Süßigkeiten an sich. Zwischen 17:30 Uhr am Donnerstag und 08:00 Uhr am Freitag, beschädigten die Einbrecher zunächst ein Gewächshaus, um sich Zutritt zu verschaffen. Dort gelangten sie an eine Tür, die sie ebenfalls gewaltsam öffneten. Die Täter betraten den Verkaufsraum und mehrere ...

mehr