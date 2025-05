Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK "Kurfürst" in Bielefeld

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld / Mitte - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Bielefeld liegen neue Erkenntnisse zum Sachverhalt vor. Der Tatverdächtige ließ am Tatort Gegenstände zurück. Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen.

Nach derzeitigem Stand wurden mindestens fünf Personen, davon vier schwer verletzt. Einer der Schwerverletzten befindet sich in Lebensgefahr. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 22-Jährigen aus dem Kreis Gütersloh, einen 26-Jährigen aus Bielefeld, eine 26-Jährige aus Gütersloh, einen 24-Jährigen aus Bielefeld und einen 27-Jährigen aus Bielefeld.

Der Tatverdächtige hat am Tatort nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Ta-sche zurückgelassen, in der sich Personaldokumente sowie eine Flasche, mit einer unbekannten, nach Benzin riechenden Flüssigkeit, befanden. Die Hintergründe der Tat und ein Motiv des Tatverdächtigen sind aktuell unbekannt. Der Tatverdäch-tige hat nach aktuellem Erkenntnisstand wahllos Menschen angegriffen. Es wird derzeit mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt. Zu den aufgefundenen Messern werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht.

Der Tatverdächtige konnte vom Tatort flüchten. Es fanden in Harsewinkel Durchsuchungsmaßnahmen statt, die jedoch nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen führten. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen laufen weiterhin mit Hochdruck. Es handelt sich hierbei um einen 35-jährigen gebürtigen Syrer aus Harsewinkel.

Die Polizei Bielefeld bittet um Ihre Mithilfe: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Ein Foto und weitere Informationen zum Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/168611

Die Personenbeschreibung kann wie folgt konkretisiert werden:

- schwarze Hose - Weißes T- Shirt, länger geschnitten, oversized, schaute unter dem Pullover hervor - Schwarzer Hoodie - Schwarze Basecap - Schwarzer Vollbart - 30-35 Jahre alt - ca. 1,65m groß - mollige Statur, zumindest im Bauchbereich, aber im Bereich der Schultern

kräftiger

- südländisches Erscheinungsbild

Bei Antreffen des Tatverdächtigen bitte umgehend den Notruf der Polizei über 110 verständigen. Bitte halten Sie Abstand und bringen sich nicht selbst in Gefahr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Tatverdächtige bewaffnet ist.

Link zur 1. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6036417 Link zur 2. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6036567

