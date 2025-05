Polizei Bielefeld

POL-BI: Die Polizei Bielefeld informiert über einen laufenden Polizeieinsatz in Bielefeld

Bielefeld (ots)

KK/ Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld informiert über einen laufenden Polizeieinsatz in der Innenstadt am Sonntag, den 18.05.2025. Ein tatverdächtiger Mann ist flüchtig. Er steht im Verdacht, mehrere Personen mit einem scharfen Gegenstand verletzt zu haben. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gegen 04:20 Uhr feierte eine größere Personengruppe vor einer Bar in der nördlichen Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen trat eine unbekannte Person an die Personengruppe heran und verletzte mehrere Personen daraus mit einem scharfen Gegenstand. Dabei wurden mehrere Menschen, teils schwer, verletzt. Sie werden in Krankenhäusern versorgt.

Der Tatverdächtige konnte flüchten. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einer männlichen Person.

Personenbeschreibung:

-ca. 165-170 cm -südländischer Phänotyp -schwarze Oberbekleidung -Basecap auf dem Kopf -weißes T-Shirt -blaue oder schwarze Northface-Jacke -Person hat vermutlich Gesichtsverletzungen -Person ist vermutlich bewaffnet

Bei Antreffen des Tatverdächtigen bitte umgehend den Notruf der Polizei über 110 verständigen. Bitte halten Sie Abstand und bringen sich nicht selbst in Gefahr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Person bewaffnet ist.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und ggf. vorhandenes Foto- und Videomaterial zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell