Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter bedrängt Kunden

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Ein bisher unbekannter Mann beleidigte am Montag, 19.05.2025, einen Bielefelder vor einem Discounter und schlug ihm ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 28-jährige Bielefelder kaufte in einem Discounter an der Straße An der Tonkuhle ein und verließ gegen 17:10 Uhr das Geschäft. Am Ausgang stand ein Mann, der Kunden den Weg versperrte. Der Bielefelder bat ihn deshalb, Platz zu machen. Darauf reagierte der Unbekannte mit Beleidigungen, folgte dem 28-Jährigen ein Stück und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht.

Anschließend flüchtete der Mann Richtung Quellenhofweg. Laut Beschreibung war er zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwas dicker. Er trug dunkle Bekleidung sowie eine silberne Halskette und hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell