Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb setzt Pfefferspray ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei sucht einen Ladendieb, der am Dienstag, 20.05.2025, gegen eine Mitarbeiterin eines Geschäftes Pfefferspray einsetzte.

Eine Mitarbeiterin einer Parfümerie an der Bahnhofstraße beobachtete um 13:20 Uhr in dem Geschäft einen vermeintlichen Kunden, der Ware aus dem Regal nahm. Der Mann steckte die Artikel in seinen Rucksack und verließ sofort das Geschäft, ohne zu bezahlen. Die Beobachterin verfolgte den Dieb bis zur Friedenstraße und sprach ihn an. Der Täter sprühte ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro in Richtung Hauptbahnhof. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Das Opfer beschrieb den osteuropäisch aussehend Täter als 170 bis 175 cm groß. Er war mit einer Kappe, einer braunen Felljacke und einer schwarzen Hose bekleidet. In seinem Rucksack trug er die Beute.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell