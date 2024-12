Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Unfallort

Mayen (ots)

Am Sonntag, den 01.12.2024, wurde um 06:00 Uhr, ein weißer Transporter an der Abfahrt Mayen-Hausen der B262 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 27 Jahre alte männliche Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Das Fahrzeug wies diverse frische Unfallschäden auf. Bisher konnten keine genauen Unfallörtlichkeiten ermittelt werden. Bei Hinweisen auf mögliche Unfallorte wird um Mitteilung an die Polizei in Mayen gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell