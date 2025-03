Polizeipräsidium Konstanz

VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken mit gestohlenem Fahrrad unterwegs (22.03.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Lichtensteinerstraße ist es am Samstag, gegen 9:30 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem gestohlenen Fahrrad und einer Bedrohung gekommen. Polizisten des Reviers Schwenningen unterzogen - nach einem Zeugenhinweis - einen deutlich betrunkenen Radfahrer einer Verkehrskontrolle. Ein Test ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er das Pedelec, - mit dem der 37-Jährige unterwegs war - kurz zuvor entwendet hatte. Weiterhin konnte dem Mann ein abgetretener Seitenspiegel am Ort der Verkehrskontrolle und gestohlene Kopfhörer nachgewiesen werden. Als wäre dem noch nicht genug, bedrohte er seine ebenfalls anwesende weibliche Begleitung verbal so, dass die Polizei ihn in seine Schranken weisen musste. Ohne Pedelec und Kopfhörer, dafür einige Anzeigen reicher, verließ der Mann im Anschluss das Polizeirevier.

