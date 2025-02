Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Auseinandersetzung in der Otto-Hahn-Straße/19-Jähriger durch Stiche verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 19 Jahre alten Mann in der Otto-Hahn-Straße, wurden Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Freitagabend (31.01.), gegen 20.20 Uhr, gerufen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde der 19-Jährige bei dem Angriff, dem ein Streit über die sozialen Medien vorangegangen sein soll, durch zwei Stiche ins Bein verletzt. Der Tatverdächtige, der zuvor durch seinen Kontrahenten mit Faustschlägen attackiert worden sein soll, flüchtete zu Fuß vom Tatort. Er konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell