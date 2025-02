Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (30.01.), im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es auf dem Waldparkplatz am Merck-Stadion in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein geparkter Smart im Bereich der Beifahrertür beschädigt wurde. Die/der Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Ober-Ramstadt (Tel. 06154/6330-0) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Abel, PK

