POL-DADI: Groß-Zimmern: Fahrradfahrer von unbekanntem Autofahrer angefahren

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Kinderspielwaren, kam es am Samstag (01.02.) in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 17:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen VW Passat. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, dem ...

