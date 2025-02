Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Kinderspielwaren, kam es am Samstag (01.02.) in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 17:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen VW Passat. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, dem verursachenden Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der 06144/9666-0 zu melden.

