POL-MG: Land Rover in Eicken gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 21. Januar, brach ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Luisental im Ortsteil Geistenbeck ein. In der Wohnung traf er überraschend auf einen 22-jährigen Bewohner. Der Täter verließ die Wohnung daraufhin fluchtartig. Gegen 13 Uhr hielt sich ein Mann in seiner Wohnung an der Straße Luisental auf, als der ...

