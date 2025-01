Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrecher von Bewohner überrascht - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 21. Januar, brach ein unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Luisental im Ortsteil Geistenbeck ein. In der Wohnung traf er überraschend auf einen 22-jährigen Bewohner. Der Täter verließ die Wohnung daraufhin fluchtartig.

Gegen 13 Uhr hielt sich ein Mann in seiner Wohnung an der Straße Luisental auf, als der Hund anschlug. Weil sich dieser nicht beruhigte, begab der 22-Jährige sich in den Flur der Wohnung. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, welcher sofort die Flucht ergriff. Der Bewohner versuchte vergeblich, den Täter festzuhalten. Dieser verließ die Wohnung über einen im Garten befindlichen Holzzaun über den Garagenhof. Bei der Tat erlangte der Täter nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld.

Ermittler der Kriminalpolizei sicherten am Tatort mögliche Spuren. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161/290 zu melden.

