Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Driftende Fahrzeuge auf Schulparkplatz/Polizei beschlagnahmt Auto

Rüsselsheim (ots)

Zeugen meldeten der Polizei in der Nacht zum Sonntag (02.02.), gegen 2.00 Uhr, mehrere Autos, die auf dem Parkplatz des Neuen Gymnasiums im Grundweg drifteten. Die Beamten konnten anschließend noch ein Fahrzeug beim Driften beobachten und blockierten den Wagen zunächst mit eingeschaltetem Blaulicht. Der Fahrer legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über eine Strecke von rund vier Kilometern, bei der teils circa 90 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern erreicht wurden. Die Fahrt endete nach dem Überfahren eines hohen Bordsteins in einem Grünstreifen im Bereich der Neckarstraße. Der 20 Jahre alte Beifahrer wurde von der Polizei noch am Fahrzeug festgenommen. Der 17-jährige Fahrer, der über keinen Führerschein verfügt, flüchtete zunächst zu Fuß, wurde aber von den Ordnungshütern rasch ergriffen.

Die Polizei beschlagnahmte den BMW und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell