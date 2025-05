POL-GT: Unbekannte Täter stehlen Handtasche aus Wohnung

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bei der Bekanntgabe der Radfahrprüfung an der Grundschule Nordhorn (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6038731) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Prüfung findet am Freitag, 23.05., 08.30 - 11.30 Uhr statt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

mehr